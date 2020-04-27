У спорі Суркісів з "Приватом" судді вдають, що не помічають очевидних речей - економіст

Експерт розповів про юридичну суть позову Суркісів до НБУ у справі націоналізації "ПриватБанку".

"Потрібно зрозуміти для початку юридичну складову питання. Коли проводилася націоналізація "Привату" була застосована процедура ball in, і це не український винахід. Цей принцип застосовується часто, коли зобов’язання пов’язаних з власником осіб не видається у вигляді депозитів, а конвертується в акції. І цей принцип був застосований до Суркісів, бо заперечувати, що Суркіси є пов’язаними особами (з колишнім власником "Привату" - ред.) просто смішно. У них надто багато спільних бізнесів, вони присутні у "плюсах" та в ряді інших бізнесів.

У НБУ і Мінфіну тоді були всі підстави вважати їх пов’язаними особами і, таким чином, конвертувати їх депозити в акції", - пояснив Кушнірук.

Зараз же ми спостерігаємо, як суди удають, що ніби не можуть встановити "пов'язаність осіб", - каже економіст, і додає, що "це — знущання".

"...яке демонструє, наскільки у нас все погано із судовою системою. Тому що, подібні "анекдоти" точно не можна було б "влаштувати" в суді Лондона.

При чому, в інтернеті є посилання на те, що в Лондоні (бо там теж йде суд, де брати подали позов проти Порошенка), Суркіси якраз стверджують, що вони є пов’язаними особами із Коломойським. Але цю заяву чомусь наші суди відмовляються брати до уваги, і визнавати, що НБУ і Мінфін мали рацію", - додав експерт.

Кушнірук переконаний, що у справі "Суркісів-Привату" все залежить від суддів.

"Яке і коли буде ухвалене рішення – я не знаю. Очевидно, що це питання не політизації. Зараз це питання чесності наших судів.... Верховний суд, перший рік ще намагався дотримуватися певних стандартів. А зараз зрозуміло, що можна повернутися до практики, яка дозволяє судам ухвалювати рішення в інтересах тих чи інших осіб. А там же питання про 270 млн доларів", - вважає експерт.

Він також нагадав, що виграш Суркісів у Верховному суді відкриє дорогу іншим аналогічним позовам проти держбанку.

"...це, безперечно удар по бюджету, і покривати це доведеться коштом бюджету. Якщо чесно – я вважаю, що після такого рішення я б Україні, від імені МВФ, не дав би ні копійки. Чому давати, якщо коштами міжнародних донорів розплачуватимуться з Коломойським, Суркісами та іншими", - резюмував економіст.

Як писав УНН, Верховний суд скасував засідання у справі "Привату" за позовом Суркісів та заявив про тиск на суддів, нібито, збоку ЗМІ. У чому власне проявлявся тиск та в чиїх інтересах він, начебто, здійснювався, судді не уточнили.

Дата наступного засідання — поки не визначена.

Нагадаємо, за словами політолога Володимира Цибулько, справа “Привату-Суркісів” має на меті “приборкати” Зеленського.