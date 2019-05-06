У певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В известной украинской певицы Ольги Цыбульской в Киеве угнали автомобиль. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украли машину! С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9. Припарковалась возле парка Сырецкого. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 черного цвета. Кто может помочь - пишите в директ! Спасибо за репост!", - написала Цибульская.
Как сообщал УНН, в Черкассах ночью угнали автомобиль, который принадлежит прокурору.
Напомним, в течение первых двух месяцев 2019 года полиция зарегистрировала 494 факты о похищении автомобилей. По сравнению с 2018 годом, в этом году таких зарегистрированных фактов меньше.