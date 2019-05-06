У певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 84150 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101939 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104772 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106316 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130638 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138888 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130228 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль

У певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль

Киев  •  УНН

 • 10108 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В известной украинской певицы Ольги Цыбульской в Киеве угнали автомобиль. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украли машину! С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9. Припарковалась возле парка Сырецкого. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 черного цвета. Кто может помочь - пишите в директ! Спасибо за репост!", - написала Цибульская.

Как сообщал УНН, в Черкассах ночью угнали автомобиль, который принадлежит прокурору.

Напомним, в течение первых двух месяцев 2019 года полиция зарегистрировала 494 факты о похищении автомобилей. По сравнению с 2018 годом, в этом году таких зарегистрированных фактов меньше.

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