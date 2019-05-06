У співачки Ольги Цибульської вкрали автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У відомої української співачки Ольги Цибульської у Києві викрали автомобіль. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вкрали машину! З 17-19:00 за адресою Парково-Сирецька 9. Припаркувалася біля парку Сирецького. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 чорного кольору. Хто може допомогти — пишіть в дірект! Дякую за репост!”, — написала Цибульська.
Як повідомляв УНН, у Черкасах вночі викрали автомобіль, який належить прокурору.
Нагадаємо, впродовж перших двох місяців 2019 року поліція зареєструвала 494 факти про викрадення автомобілів. У порівнянні з 2018 роком, у цьому році таких зареєстрованих фактів менше.