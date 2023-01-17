В Сомали произошел теракт, один человек погиб, 12 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Высокопоставленный офицер сомалийской службы безопасности погиб и еще 12 получили ранения в результате взрыва автомобиля, взорванного террористом-смертником в районе Халгана в центральной части Сомали в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
По сообщению властей, в результате нападения погиб Джамал Ахмед Джама, командир отдела уголовных расследований в городе Баладуэйн, в то время как раненые были гражданскими лицами.
Начальник сил обороны штата Одоваа Юсуф Раге заявил, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, сдетонировал в районе Халгана, примерно в 75 км к югу от Баладуэйна.
Раге, сделавший это заявление в столице Сомали Могадишо, сказал, что раненые были доставлены в больницы после нападения, ответственность за которую взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".
Дополнение
Последний инцидент произошел через два дня после того, как в результате двух отдельных нападений в Джалалакси и Булабурте, в регионе Хиран в центральной части Сомали, было убито более 10 человек.