В Сомали произошел теракт, один человек погиб, 12 ранены

Детали

По сообщению властей, в результате нападения погиб Джамал Ахмед Джама, командир отдела уголовных расследований в городе Баладуэйн, в то время как раненые были гражданскими лицами.

Начальник сил обороны штата Одоваа Юсуф Раге заявил, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, сдетонировал в районе Халгана, примерно в 75 км к югу от Баладуэйна.

Раге, сделавший это заявление в столице Сомали Могадишо, сказал, что раненые были доставлены в больницы после нападения, ответственность за которую взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Дополнение

Последний инцидент произошел через два дня после того, как в результате двух отдельных нападений в Джалалакси и Булабурте, в регионе Хиран в центральной части Сомали, было убито более 10 человек.