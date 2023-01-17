У Сомалі стався теракт, одна особа загинула, 12 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Високопоставлений офіцер сомалійської служби безпеки загинув і ще 12 отримали поранення в результаті вибуху автомобіля, підірваного терористом-смертником в районі Халган в центральній частині Сомалі в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
За повідомленням влади, в результаті нападу загинув Джамал Ахмед Джама, командир відділу кримінальних розслідувань в місті Баладуейн, в той час як поранені були цивільними особами.
Начальник сил оборони штату Одоваа Юсуф Раге заявив, що автомобіль, начинений вибухівкою, здетонував в районі Халган, приблизно в 75 км на південь від Баладуейна.
Раге, який зробив цю заяву в столиці Сомалі Могадішо, сказав, що поранені були доставлені до лікарень після нападу, відповідальність за який взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".
Доповнення
Останній інцидент стався через два дні після того, як в результаті двох окремих нападів в Джалалаксі і Булабурте, в регіоні Хіран в центральній частині Сомалі, було вбито понад 10 осіб.