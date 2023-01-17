У Сомалі стався теракт, одна особа загинула, 12 поранені

Деталі

За повідомленням влади, в результаті нападу загинув Джамал Ахмед Джама, командир відділу кримінальних розслідувань в місті Баладуейн, в той час як поранені були цивільними особами.

Начальник сил оборони штату Одоваа Юсуф Раге заявив, що автомобіль, начинений вибухівкою, здетонував в районі Халган, приблизно в 75 км на південь від Баладуейна.

Раге, який зробив цю заяву в столиці Сомалі Могадішо, сказав, що поранені були доставлені до лікарень після нападу, відповідальність за який взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".

Доповнення

Останній інцидент стався через два дні після того, як в результаті двох окремих нападів в Джалалаксі і Булабурте, в регіоні Хіран в центральній частині Сомалі, було вбито понад 10 осіб.