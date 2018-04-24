В Соломенском районе Киева прорвало трубу с горячей водой

В частности, на кадрах видно, как мощная струя воды вырывается из-под асфальта.

В "Киевводоканале" подтвердили УНН, что прорвало трубу с горячей водой. Судя по видео, в результате прорыва, автомобили, находившиеся рядом, получили повреждения, дорога и тротуары залиты водой. Очевидцы сообщают, что пока вода перекрыта и не бьет через асфальт.

Напомним, 9 апреля во Львове произошло отключение горячего водоснабжения до 12 домов из порыв транзитного трубопровода в доме на ул.Хвильового, 31. Тогда без горячего водоснабжения остались жители домов на трех улицах.