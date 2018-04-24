У Солом'янському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На вулиці Солом'янській у столиці прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео очевидців у соцмережах.
Зокрема, на кадрах видно, як потужний струмінь води виривається з-під асфальту.
У "Київводоканалі" підтвердили УНН, що прорвало трубу з гарячою водою. Судячи з відео, внаслідок прориву, автомобілі, які знаходились поряд, отримали пошкодження, дорога та тротуари залиті водою. Очевидці повідомляють, що наразі вода перекрита та не б'є через асфальт.
Нагадаємо, 9 квітня у Львові сталось відключення гарячого водопостачання до 12 будинків через порив транзитного трубопроводу в будинку на вул.Хвильового, 31. Тоді без гарячого водопостачання залишились мешканці будинків на трьох вулицях.