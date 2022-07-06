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13:44 • 14926 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 18613 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32019 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7372 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Лед тронулся": духовенства ПЦУ и УПЦ МП провели встречу

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует УНН.

Цитата

"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. (...) Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины", – написал Ткаченко.

Напомним

В мае Собор Украинской православной церкви московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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