"Лед тронулся": духовенства ПЦУ и УПЦ МП провели встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует УНН.
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"Лед тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. (...) Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины", – написал Ткаченко.
Напомним
В мае Собор Украинской православной церкви московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.