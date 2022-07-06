"Крига скресла": духовенства ПЦУ та УПЦ МП провели зустріч

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"Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. (...) Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України", – написав Ткаченко.

Нагадаємо

У травні Собор Української православної церкви московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність від РПЦ.