"Крига скресла": духовенства ПЦУ та УПЦ МП провели зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Вчора, в день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату. Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує УНН.
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"Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. (...) Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України", – написав Ткаченко.
Нагадаємо
У травні Собор Української православної церкви московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність від РПЦ.