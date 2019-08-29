В Смеле ограбили директора мебельной фабрики

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115437 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122846 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126864 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140764 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 198018 просмотра

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В Смеле ограбили директора мебельной фабрики

В Смеле ограбили директора мебельной фабрики

Киев  •  УНН

 • 14125 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Смеле Черкасской области совершено разбойное нападение на директора местной мебельной фабрики. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Неустановленные мужчины в масках проникли на территории частного домовладения. Они напали на охранника, которого избили и связали. После этого нападавшие проникли в дом где напали на хозяина — директора мебельной фабрики. Под угрозой физической расправы они заставили хозяина открыть сейф, из которого забрали деньги и ценности. Сумма ущерба, по предварительной информации, превышает 100 тысяч долларов.

С награбленным нападавшие скрылись с места совершения преступления.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в столице убили таксиста.

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