В Смеле ограбили директора мебельной фабрики

Неустановленные мужчины в масках проникли на территории частного домовладения. Они напали на охранника, которого избили и связали. После этого нападавшие проникли в дом где напали на хозяина — директора мебельной фабрики. Под угрозой физической расправы они заставили хозяина открыть сейф, из которого забрали деньги и ценности. Сумма ущерба, по предварительной информации, превышает 100 тысяч долларов.

С награбленным нападавшие скрылись с места совершения преступления.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в столице убили таксиста.