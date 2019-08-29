У Смілі пограбували директора меблевої фабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Смілі Черкаської області здійснено розбійний напад на директора місцевої меблевої фабрики. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлені чоловіки у масках проникли на території приватного домоволодіння. Вони напали на охоронця, якого побили та зв’язали. Після цього нападники проникли до будинку де напали на господаря — директора меблевої фабрики. Під загрозою фізичної розправи вони змусили господаря відкрити сейф, з якого забрали гроші та цінності. Сума збитків, за попередньою інформацією, перевищує 100 тисяч доларів.
З награбованим нападники втекли з місця вчинення злочину.
Наразі проводиться досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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