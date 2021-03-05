В "Слуге народа" отреагировали на санкции США против Коломойского

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"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", - сказал Корниенко.

Детали

По его словам, независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским в Украине продолжится.

"Это касается и "Приватбанка", и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - добавил Корниенко.

"Деолигархизация для президента Зеленского - не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам", - отметил депутат.

Корниенко также прокомментировал возможность влияния Коломойского на решение фракции и демократические процессы в Украине.

"Что касается влияния на фракцию - я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", - отметил Корниенко.

Что было раньше

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.



Справка

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Стоит также отметить, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игоря Коломойского. В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.

В конце декабря прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов подало гражданский иск о конфискации имущества в Огайо, которое, как утверждается, было приобретено за счет средств, выведенных из ПриватБанка в Украине в ходе многомиллиардной схемы.