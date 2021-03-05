У "Слузі народу" відреагували на санкції США проти Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. США, запровадивши санкції проти українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського, дали сигнал всім, кому важливі відносини з Вашингтоном, що з Коломойським не бажано мати справу, заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
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"США сьогодні фактично показали, що не хочуть бачити Коломойського та членів його родини і пов’язаних осіб у своїй країні. Разом із тим дали знати всім, для кого важливі відносини зі США, що з Коломойським небажано мати справу", – сказав Корнієнко.
Деталі
За його словами, незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов’язаних із Коломойським в Україні триватиме.
"Це стосується і "Приватбанку", і інших історій. Офіс Генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є", – додав Корнієнко.
"Деолігархізація для президента Зеленського – не порожнє слово. Медведчук, Порошенко, Коломойський чи будь-який мільярдер має розуміти, що тепер він живе за спільними для всіх законними правилами", – зазначив депутат.
Корнієнко також прокоментував можливість впливу Коломойського на рішення фракції й демократичні процеси в Україні.
"Щодо впливу на фракцію – то я би більше казав про вплив на окремих народних депутатів. Фракція у цілому продовжує ухвалювати конструктивні рішення", – зауважив Корнієнко.
Що було раніше
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського й членів його родини через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.
Довідково
Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.
Варто також зазначити, що у травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.
Наприкінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.