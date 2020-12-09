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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73521 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96821 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115534 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150630 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198857 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194949 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282340 просмотра

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В "Слуге народа" объяснили, почему локдаун решили ввести после Рождества

В "Слуге народа" объяснили, почему локдаун решили ввести после Рождества

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В случае введения Кабинетом министров Украины жесткого карантина на время новогодних праздников то, не исключено, что в феврале в Украине ввели бы еще один локдаун. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует УНН.

"Я думаю, что с того поля вариантов, которые были - это (введение локдауна с 8 по 24 января - ред.), точно не худший вариант. Потому что новогодние праздники и Рождество (православное - ред.), могли бы дать большое количество прироста заболевания. Если бы локдаун был к Новому году и к Рождеству, то, возможно, надо было бы его вводить еще раз. Например, в феврале. А так - это делается на следующий день после Рождества и заканчивается тогда, когда "святки" заканчиваются", - заявил Корниенко.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

О том, какие ограничения будут введены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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