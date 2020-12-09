В "Слуге народа" объяснили, почему локдаун решили ввести после Рождества

"Я думаю, что с того поля вариантов, которые были - это (введение локдауна с 8 по 24 января - ред.), точно не худший вариант. Потому что новогодние праздники и Рождество (православное - ред.), могли бы дать большое количество прироста заболевания. Если бы локдаун был к Новому году и к Рождеству, то, возможно, надо было бы его вводить еще раз. Например, в феврале. А так - это делается на следующий день после Рождества и заканчивается тогда, когда "святки" заканчиваются", - заявил Корниенко.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.



О том, какие ограничения будут введены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.