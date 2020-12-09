У "Слузі народу" пояснили, чому локдаун вирішили ввести після Різдва

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У разі запровадження Кабінетом міністрів України жорсткого карантину на час новорічних свят то, не виключено, що в лютому в Україні ввели б ще один локдаун. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, інформує УНН.

“Я думаю, що з того поля варіантів, які були — це (введення локдауну з 8 по 24 січня — ред.), точно, не найгірший варіант. Тому що новорічні свята й Різдво (православне — ред.), могли б дати велику кількість приросту захворювання. Якби локдаун був до Нового року й до Різдва, то, можливо, треба було б його вводити ще раз. Наприклад, у лютому. А так — це робиться на наступний день після Різдва й закінчується тоді, коли “святки” закінчуються”, - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Про те, які обмеження буде запроваджено, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

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