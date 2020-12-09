У "Слузі народу" пояснили, чому локдаун вирішили ввести після Різдва

“Я думаю, що з того поля варіантів, які були — це (введення локдауну з 8 по 24 січня — ред.), точно, не найгірший варіант. Тому що новорічні свята й Різдво (православне — ред.), могли б дати велику кількість приросту захворювання. Якби локдаун був до Нового року й до Різдва, то, можливо, треба було б його вводити ще раз. Наприклад, у лютому. А так — це робиться на наступний день після Різдва й закінчується тоді, коли “святки” закінчуються”, - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.



Про те, які обмеження буде запроваджено, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль