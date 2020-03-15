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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104309 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107005 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107617 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117047 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105980 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131683 просмотра

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В Славянске двух людей проверяют на коронавирус

В Славянске двух людей проверяют на коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Славянске Донецкой области двое жителей госпитализированы из подозрением на коронавирус. Сейчас продолжаются лабораторные исследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Славянского городского совета.

"Вчера, 14 марта, двое жителей нашего города были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в город Киев. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что коронавирус COVID-19 на территории оккупированного Донбасса распространила женщина, которая возвращалась через Москву из Китая на неподконтрольную украинской власти территорию.

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