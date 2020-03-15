В Славянске двух людей проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Славянске Донецкой области двое жителей госпитализированы из подозрением на коронавирус. Сейчас продолжаются лабораторные исследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Славянского городского совета.
"Вчера, 14 марта, двое жителей нашего города были госпитализированы в инфекционное отделение в городе Константиновка с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в город Киев. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.
Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что коронавирус COVID-19 на территории оккупированного Донбасса распространила женщина, которая возвращалась через Москву из Китая на неподконтрольную украинской власти территорию.