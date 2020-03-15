У Слов’янську двох людей перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Слов’янську на Донеччині двох жителів госпіталізували з підозрою на коронавірус. Наразі тривають лабораторні дослідження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Слов’янської міської ради.
"Вчора, 14 березня, двоє жителів нашого міста були госпіталізовані до інфекційного відділення у місті Костянтинівка з підозрою на інфекцію, викликану вірусом COVID-19. Біоматеріал відправлений для лабораторних досліджень до міста Київ. Їх результати очікуються у понеділок, 16 березня", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.
Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію.