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У Слов’янську двох людей перевіряють на коронавірус

У Слов’янську двох людей перевіряють на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Слов’янську на Донеччині двох жителів госпіталізували з підозрою на коронавірус. Наразі тривають лабораторні дослідження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Слов’янської міської ради.

"Вчора, 14 березня, двоє жителів нашого міста були госпіталізовані до інфекційного відділення у місті Костянтинівка з підозрою на інфекцію, викликану вірусом COVID-19. Біоматеріал відправлений для лабораторних досліджень до міста Київ. Їх результати очікуються у понеділок, 16 березня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію.

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