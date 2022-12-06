В Славянске часть домов без тепла из-за ракетной атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Славянске в Донецкой области без централизованного отопления остались 30 домов из-за обесточивания котельных в результате атаки рф. Теплоснабжение обещают возобновить к концу дня. Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает УНН.
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«Вчера российские войска обстреляли нашу энергосистему. В Донецкой области пропало электричество, вечером его подачу возобновили. Но есть проблема. Она заключается в том, что управляющие компании, чтобы не допустить размерзания системы отопления, ночью слили воду. Сейчас они подают ее снова», – отметил он.
Детали
По его словам, в городе 30 домов на данный момент остаются без тепла.
«Преимущественно, это двухэтажки с чердачным разведением. До конца дня теплоснабжение в них будет восстановлено», - заявил глава города.
Также он напомнил, что в Славянске работают "Пункты несокрушимости", где люди могут согреться и остаться на ночь.
Дополнение
Оккупанты снова обстреляли Славянск – очередному удару город подвергся 29 ноября.