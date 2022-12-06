В Славянске часть домов без тепла из-за ракетной атаки рф

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«Вчера российские войска обстреляли нашу энергосистему. В Донецкой области пропало электричество, вечером его подачу возобновили. Но есть проблема. Она заключается в том, что управляющие компании, чтобы не допустить размерзания системы отопления, ночью слили воду. Сейчас они подают ее снова», – отметил он.

Детали

По его словам, в городе 30 домов на данный момент остаются без тепла.



«Преимущественно, это двухэтажки с чердачным разведением. До конца дня теплоснабжение в них будет восстановлено», - заявил глава города.

Также он напомнил, что в Славянске работают "Пункты несокрушимости", где люди могут согреться и остаться на ночь.

Дополнение

Оккупанты снова обстреляли Славянск – очередному удару город подвергся 29 ноября.