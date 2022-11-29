Удар по Слов'янську: окупанти били ракетами С-300, є два "прильоти"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ворог знову обстріляв Слов’янськ - чергового удару місто зазнало сьогодні вдень. Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях, передає УНН.
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«Попередньо – ракети С-300. Два «прильоти» до мікрорайону Хімік, один – в мікрорайон Лісний», - розповів він.
За словами Ляха, обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень з’ясовується.
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