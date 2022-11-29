Удар по Слов'янську: окупанти били ракетами С-300, є два "прильоти"

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«Попередньо – ракети С-300. Два «прильоти» до мікрорайону Хімік, один – в мікрорайон Лісний», - розповів він.

За словами Ляха, обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень з’ясовується.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що цієї ночі та вранці російські війська обстрілювали всю лінію фронту Донеччини – у Сіверській громаді одна людина дістала поранення, на Горлівському напрямку пошкоджено два будинки.