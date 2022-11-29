Удар по Славянску: оккупанты били ракетами С-300, есть два "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Враг снова обстрелял Славянск – очередной удар по городу был сегодня днем. Об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях, передает УНН.
Детали
«Предварительно – ракеты С-300. Два «прилета» в микрорайон Химик, один – в микрорайон Лесной», - рассказал он.
По словам Ляха, обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.
Напомним
Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что этой ночью и утром российские войска обстреливали всю линию фронта Донбасса – в Северской громаде один человек получил ранения, на Горловском направлении повреждены два дома.