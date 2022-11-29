Удар по Славянску: оккупанты били ракетами С-300, есть два "прилета"

Детали

«Предварительно – ракеты С-300. Два «прилета» в микрорайон Химик, один – в микрорайон Лесной», - рассказал он.

По словам Ляха, обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.

Напомним

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что этой ночью и утром российские войска обстреливали всю линию фронта Донбасса – в Северской громаде один человек получил ранения, на Горловском направлении повреждены два дома.