У Слов'янську частина будинків без тепла через ракетну атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Слов’янську на Донеччині без централізованого опалення залишилися 30 будинків через знеструмлення котелень внаслідок атаки рф. Теплопостачання обіцяють відновити до кінця дня. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає УНН.
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«Вчора російські війська обстріляли нашу енергосистему. На Донеччині зникла електрика, увечері її подачу відновили. Але є проблема. Вона полягає в тому, що керуючі компанії, щоб не допустити розмерзання системи опалення, вночі злили воду. Зараз вони подають її знову», - зазначив він.
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За його словами, у місті 30 будинків наразі залишаються без тепла.
«Переважно, це двоповерхівки з горищним розведенням. До кінця дня теплопостачання в них буде відновлено», - заявив очільник міста.
Також він нагадав, що у Слов'янську працюють "Пункти незламності", де люди можуть зігрітися та залишитись на ніч.
Доповнення
Окупанти знову обстріляли Слов’янськ - чергового удару місто зазнало 29 листопада.