В Словении премьер попал в скандал вокруг задержания российских шпионов

Детали

Премьер-министр Словении Роберт Голоб обвинен во вмешательстве относительно даты ареста подозреваемых шпионов. Обвинение поступило от бывшего министра внутренних дел Татьяны Бобнар, которая сообщила депутатам в закрытой для общественности части сессии, что премьер-министр якобы приказал директору Sova отложить арест российских шпионов в прошлом году. Причиной этого называют то, что первоначальная дата ареста должна была быть через день после большого референдума, и якобы Голоб не хотел, чтобы это омрачило успех правительства страны.

Директор Sova Йошко Кадивник теперь отверг эти обвинения как ложные, сообщает ежедневная информационная программа словенского POP TV.

Сообщается, что Йошко Кадивник представил все соответствующие факты надзорному органу на экстренном заседании Комиссии по контролю за разведкой и Службы безопасности страны.

Цитата

"В этом случае ведомство планировало свою деятельность в сотрудничестве с Национальным бюро расследований. Возможные даты осуществления ареста были предложены директором ведомства, а именно из оперативно-тактических соображений, а никак не по просьбе премьер-министра или кого-либо другого. Это означает, что заявления, которые распространяются в обществе по этому поводу, не соответствуют действительности", - сообщили в ведомстве.

Сейчас это дело продолжает рассматривать парламентская комиссия по надзору за разведкой и службами безопасности.

Председатель комиссии и оппозиционный депутат Виктор Жакель заявил, что информация, которой они располагают, противоречива и заслуживает дальнейшего расследования.

Контекст

Sova обнаружила в Любляне, столице Словении, двух иностранных граждан, которых заподозрили в том, что они шпионили в пользу россии. Они работали в арендованном офисе в офисном здании города. Вместе с Национальным бюро расследований Sova задержала их в начале декабря 2022 года. Двум подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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