В Словении премьер попал в скандал вокруг задержания российских шпионов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 46089 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 27746 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 51951 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 162970 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 61082 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 113615 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 164610 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154049 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154925 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160093 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 71679 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 75053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 70060 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96090 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 33792 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 46107 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96539 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 163003 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 252195 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 304357 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3026 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 34067 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50208 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49010 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61875 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В Словении премьер попал в скандал вокруг задержания российских шпионов

Киев • УНН

 • 284933 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Словении Роберт Голоб оказался в центре скандала – бывшая министр МВД страны обвиняет чиновника в том, что тот приказал силовому ведомству отложить дату ареста российских шпионов. Словенское агентство по разведке и безопасности (Sova) отвергает эти обвинения как ложные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словенское телевидение 24ur.com.

В Словении премьер попал в скандал вокруг задержания российских шпионов

Детали

Премьер-министр Словении Роберт Голоб обвинен во вмешательстве относительно даты ареста подозреваемых шпионов. Обвинение поступило от бывшего министра внутренних дел Татьяны Бобнар, которая сообщила депутатам в закрытой для общественности части сессии, что премьер-министр якобы приказал директору Sova отложить арест российских шпионов в прошлом году. Причиной этого называют то, что первоначальная дата ареста должна была быть через день после большого референдума, и якобы Голоб не хотел, чтобы это омрачило успех правительства страны.

Директор Sova Йошко Кадивник теперь отверг эти обвинения как ложные, сообщает ежедневная информационная программа словенского POP TV.

Сообщается, что Йошко Кадивник представил все соответствующие факты надзорному органу на экстренном заседании Комиссии по контролю за разведкой и Службы безопасности страны.

Цитата

"В этом случае ведомство планировало свою деятельность в сотрудничестве с Национальным бюро расследований. Возможные даты осуществления ареста были предложены директором ведомства, а именно из оперативно-тактических соображений, а никак не по просьбе премьер-министра или кого-либо другого. Это означает, что заявления, которые распространяются в обществе по этому поводу, не соответствуют действительности", - сообщили в ведомстве.

Сейчас это дело продолжает рассматривать парламентская комиссия по надзору за разведкой и службами безопасности.

Председатель комиссии и оппозиционный депутат Виктор Жакель заявил, что информация, которой они располагают, противоречива и заслуживает дальнейшего расследования.

Контекст

Sova обнаружила в Любляне, столице Словении, двух иностранных граждан, которых заподозрили в том, что они шпионили в пользу россии. Они работали в арендованном офисе в офисном здании города. Вместе с Национальным бюро расследований Sova задержала их в начале декабря 2022 года. Двум подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представителя рф при ЕС подозревают в шпионаже – СМИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,567.68