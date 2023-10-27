У Словенії прем'єр потрапив у скандал навколо затримання російських шпигунів

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб опинився в центрі скандалу – колишня міністерка МВС країни звинувачує посадовця в тому, що той наказав силовому відомству відкласти дату арешту російських шпигунів. Словенське агентство з розвідки та безпеки (Sova) відкидає ці звинувачення як неправдиві. Про це повідомляє УНН із посиланням на словенське телебачення 24ur.com.