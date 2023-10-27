У Словенії прем'єр потрапив у скандал навколо затримання російських шпигунів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб опинився в центрі скандалу – колишня міністерка МВС країни звинувачує посадовця в тому, що той наказав силовому відомству відкласти дату арешту російських шпигунів. Словенське агентство з розвідки та безпеки (Sova) відкидає ці звинувачення як неправдиві. Про це повідомляє УНН із посиланням на словенське телебачення 24ur.com.
Деталі
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб звинувачений у втручанні щодо дати арешту підозрюваних шпигунів. Звинувачення надійшло від колишньої міністерки внутрішніх справ Тетяни Бобнар. Вона повідомила депутатам у закритій для громадськості частині сесії, що прем’єр-міністр нібито наказав директору Sova відкласти арешт російських шпигунів торік. Причиною цього називають те, що початкова дата арешту мала бути через день після великого референдуму, і нібито Голоб не хотів, щоб це затьмарило успіх уряду країни.
Директор Sova Йошко Кадівнік тепер відкинув ці звинувачення як неправдиві, повідомляє щоденна інформаційна програма словенського POP TV.
Повідомляється, що Йошко Кадівнік представив усі відповідні факти наглядовому органу на екстреному засіданні Комісії з контролю за розвідкою та Служби безпеки країни.
Цитата
"У цьому випадку відомство планувало свою діяльність у співпраці з Національним бюро розслідувань. Можливі дати здійснення арешту були запропоновані директором відомства, а саме з оперативно-тактичних міркувань, а ніяк не на прохання прем'єр-міністра чи будь-кого іншого. Це означає, що заяви, які поширюються в суспільстві з цього приводу, не відповідають дійсності", - повідомили у відомстві.
Зараз цю справу продовжує розглядати парламентська комісія з нагляду за розвідкою і службами безпеки.
Голова комісії і опозиційний депутат Віктор Жакель заявив, що інформація, яку вони мають, суперечлива і заслуговує на подальше розслідування.
Контекст
Sova виявила в Любляні, столиці Словенії, двох іноземних громадян, яких запідозрили у тому, що вони шпигували на користь росії. Вони працювали в орендованому офісі в офісній будівлі міста. Разом із Національним бюро розслідувань Sova затримала їх на початку грудня 2022 року. Двом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
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