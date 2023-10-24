Представника рф при ЄС підозрюють у шпигунстві - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівник представництва росії при Європейському Союзі кирило логвінов ймовірно є одним з російських шпигунів, йдеться у розслідування Spiegel, передає УНН.
Деталі
За результатами розслідування видання пише, що бельгійська розвідувальна служба внесла логвінова до списку агентів служб зовнішньої розвідки. Бельгійська влада підозрює логвінова та інших співробітників посольства ЄС, у таємній роботі проти європейських інтересів.
Видання пише, що дипломати ЄС і західні спецслужби обговорюють питання депортації логвінова, але в колах ЄС щодо нього спалахнула суперечка. Бельгійська контррозвідка закликала внести підозрюваного агента до списку осіб, які підлягають депортації. Однак цьому завадили дипломати з Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД). Вони, ймовірно, побоювалися подальших негативних наслідків для власних представників у росії.
Віцепрезидент Європарламенту Мартін Хойсік сказав, що він шокований тим, що логвінова досі не вислали і припустив, що після публікацій парламент розгляне цю справу та тиснутиме на ЄСЗД.
Контекст
48-річний кирило логвінов акредитований як дипломат постійного представництва росії у Брюсселі з 2018 року. Після того, як офіційний посол росії при ЄС залишив посаду близько року тому, логвінов став де-факто головою представництва. У 2010-2014 роках він працював у російському посольстві у Берліні, тоді його не підозрювали як можливого шпигуна. Підозри проти логвінова з’явилися минулого року і вперше були згадані у матеріалі "EU Observer".
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