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Представника рф при ЄС підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівник представництва росії при Європейському Союзі кирило логвінов ймовірно є одним з російських шпигунів, йдеться у розслідування Spiegel, передає УНН.

Представника рф при ЄС підозрюють у шпигунстві - ЗМІ

Деталі

За результатами розслідування видання пише, що бельгійська розвідувальна служба внесла логвінова до списку агентів служб зовнішньої розвідки. Бельгійська влада підозрює логвінова та інших співробітників посольства ЄС, у таємній роботі проти європейських інтересів.

Видання пише, що дипломати ЄС і західні спецслужби обговорюють питання депортації логвінова, але в колах ЄС щодо нього спалахнула суперечка. Бельгійська контррозвідка закликала внести підозрюваного агента до списку осіб, які підлягають депортації. Однак цьому завадили дипломати з Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД). Вони, ймовірно, побоювалися подальших негативних наслідків для власних представників у росії.

Віцепрезидент Європарламенту Мартін Хойсік сказав, що він шокований тим, що логвінова досі не вислали і припустив, що після публікацій парламент розгляне цю справу та тиснутиме на ЄСЗД.

Контекст

48-річний кирило логвінов акредитований як дипломат постійного представництва росії у Брюсселі з 2018 року. Після того, як офіційний посол росії при ЄС залишив посаду близько року тому, логвінов став де-факто головою представництва. У 2010-2014 роках він працював у російському посольстві у Берліні, тоді його не підозрювали як можливого шпигуна. Підозри проти логвінова з’явилися минулого року і вперше були згадані у матеріалі "EU Observer".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агенти фсб під виглядом співробітників географічного товариства вербують шпигунів у Норвегії – ЗМІ

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