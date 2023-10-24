Представителя рф при ЕС подозревают в шпионаже - СМИ

Детали

По результатам расследования издание пишет, что бельгийская разведывательная служба внесла логвинова в список агентов служб внешней разведки. Бельгийские власти подозревают логвинова и других сотрудников посольства ЕС, в тайной работе против европейских интересов.

Издание пишет, что дипломаты ЕС и западные спецслужбы обсуждают вопрос депортации логвинова, но в кругах ЕС по поводу него разгорелся спор. Бельгийская контрразведка призвала внести подозреваемого агента в список лиц, подлежащих депортации. Однако этому помешали дипломаты из Европейской службы внешних действий (ЕСВД). Они, вероятно, опасались дальнейших негативных последствий для собственных представителей в россии.

Вице-президент Европарламента Мартин Хойсик сказал, что он шокирован тем, что логвинова до сих пор не выслали и предположил, что после публикаций парламент рассмотрит это дело и будет давить на ЕСВД.

Контекст

48-летний кирилл логвинов аккредитован в качестве дипломата постоянного представительства россии в Брюсселе с 2018 года. После того, как официальный посол россии при ЕС покинул пост около года назад, логвинов стал де-факто главой представительства. В 2010-2014 годах он работал в российском посольстве в Берлине, тогда его не подозревали как возможного шпиона. Подозрения против логвинова с’появились в прошлом году и впервые были упомянуты в материале "EU Observer".

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