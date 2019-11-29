В Словакии погибли двое украинских альпинистов

"Сегодня произошла трагедия, в результате нечасного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Обстоятельства неизвестны, но факт, к сожалению, подверженный, в том числе словацкими спасателями. Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой утратой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, альпиниста-экстремала задержали в Германии за покорение небоскреба.