Альпініста-екстремала затримали в Німеччині за підкорення хмарочоса
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Французький альпініст Алан Робер був заарештований у Франкфурті-на-Майні після того як він видерся на хмарочос Skyper, повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
Подія сталася сьогодні, 28 вересня. 57-річному французу, за словами очевидців, знадобилося на підкорення будівлі майже 154-метрової висоти близько 20 хвилин.
Після спуску з висотки "людини-павука" затримала поліція. Попередньо на будівлі немає ніяких пошкоджень.
Ален Робер відомий підкоренням висоток по всьому світу. Одним з найвідоміших стало підкорення хмарочоса в Гонконзі, коли на даху будівлі альпініст розгорнув "прапор миру".
Серед найвідоміших об'єктів на які піднімався Робер - Ейфелева вежа в Парижі, Емпайр Стейт Білдінг в Нью-Йорку і хмарочос Тайбей 101 висотою 508 метрів.