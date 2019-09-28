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Альпиниста-экстремала задержали в Германии за покорение небоскреба

Киев • УНН

 • 26054 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Французский альпинист Алан Робер был арестован во Франкфурте-на-Майне после того как он вскарабкался на небоскрёб Skyper, сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Альпиниста-экстремала задержали в Германии за покорение небоскреба

Событие произошло сегодня, 28 сентября. 57-летнему французу, по словам очевидцев, понадобилось на покорение здания почти 154-метровой высоты около 20 минут.

После спуска с высотки “человека-паука” задержала полиция. Предварительно на здании нет никаких повреждений.

Ален Робер известен покорением высоток по всему миру. Одним из самых известных стало покорение небоскрёба в Гонконге, когда на крыше здания альпинист развернул “знамя мира”.

Среди самых известных объектов на которые взбирался Робер — Эйфелева башня в Париже, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке и небоскреб Тайбэй 101 высотой 508 метров.

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