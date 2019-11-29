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У Словаччині загинули двоє українських альпіністів

У Словаччині загинули двоє українських альпіністів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У словацьких Татрах, недалеко Ломницького Штиту (2632 м), під час спуску з гірського масиву загинули двоє альпіністів з України. Про це повідомляє клуб альпінізму і скелелазіння "Вертикаль", інформує УНН.

"Сьогодні сталася трагедія, в результаті нечасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Обставини наразі невідомі, але факт на жаль, підвержений, в тому числі словацькими рятувальниками. Співчуваємо близьким і намагаємось змиритися з цією втратою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, альпініста-екстремала затримали в Німеччині за підкорення хмарочоса.

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