У Словаччині загинули двоє українських альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У словацьких Татрах, недалеко Ломницького Штиту (2632 м), під час спуску з гірського масиву загинули двоє альпіністів з України. Про це повідомляє клуб альпінізму і скелелазіння "Вертикаль", інформує УНН.
"Сьогодні сталася трагедія, в результаті нечасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Обставини наразі невідомі, але факт на жаль, підвержений, в тому числі словацькими рятувальниками. Співчуваємо близьким і намагаємось змиритися з цією втратою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, альпініста-екстремала затримали в Німеччині за підкорення хмарочоса.