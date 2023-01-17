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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В тайнике босса итальянской мафии Мессины Денаро найдены духи и модная одежда

Киев • УНН

 • 454711 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В квартире, которая, по мнению следователей, была последним пристанищем босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, были найдены парфюмерия и одежда дизайнерских марок, через день после ареста 60-летнего беглеца. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В тайнике босса итальянской мафии Мессины Денаро найдены духи и модная одежда

Детали

По словам прокурора, Мессина Денаро, пойманный в понедельник в частной больнице Палермо после 30 лет побега, содержится в центральном итальянском городе Л’Аквила после того, как его перевезли из Сицилии в день его ареста.

Квартира расположена в скромном здании недалеко от центра Кампобелло-ди-Мадзара, городка в западно-сицилийской провинции Трапани, всего в нескольких километрах от родного города Мессины Денаро, Кастельветрано.

Считается, что в последние недели дом постоянно использовался, но следователи все еще ищут другие места, где босс мафии мог проводить время.

"В данном случае это дом, который позволяет нам получить представление о том, как жил босс, и жил он хорошо", - сказал прокурор Палермо Маурицио Де Люсия.

Мессина Денаро был известен своим пристрастием к предметам роскоши, включая солнцезащитные очки и одежду. Полиция сообщила, что на момент ареста на нем были часы стоимостью 35 000 евро.

По прозвищу "U Siccu" ("Тощий") Мессина Денаро получил 20 пожизненных сроков заключения в ходе заочных судебных процессов за его роль в ряде убийств мафии, включая взрывы бомб, в результате которых были убиты прокуроры по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Пао Борселлине в 1992 году.

Следователи считают, что Мессину Денаро в понедельник отвезли в больницу Ла-Маддалена в Палермо из Кампобелло-ди-Мадзара для лечения рака. В городе проживал его предполагаемый помощник Джованни Луппино, который был арестован вместе с ним.

Несмотря на его болезнь, прокуратура заявила, что Мессина Денаро достаточно здоров, чтобы отбыть срок в тюрьме, где он продолжит лечение от рака.

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