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The New York Times

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У схованці боса італійської мафії Мессіни Денаро знайдено парфуми та модний одяг

Київ • УНН

 • 454711 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У квартирі, яка, на думку слідчих, була останнім притулком боса сицилійської мафії Маттео Мессіни Денаро, було знайдено парфумерію та одяг дизайнерських марок, через день після арешту 60-річного втікача. Про це пише Reuters, передає УНН.

У схованці боса італійської мафії Мессіни Денаро знайдено парфуми та модний одяг

Деталі

За словами прокурора, Мессіна Денаро, упійманий у понеділок у приватній лікарні Палермо після 30 років втечі, утримується в центральному італійському місті Л’Аквіла після того, як його перевезли з Сицилії в день його арешту.

Квартира розташована в скромній будівлі недалеко від центру Кампобелло-ді-Мадзара, містечка в західно-сицилійській провінції Трапані, всього за кілька кілометрів від рідного міста Мессіни Денаро, Кастельветрано.

Вважається, що останніми тижнями будинок постійно використовувався, але слідчі все ще шукають інші місця, де бос мафії міг проводити час.

"У даному випадку це будинок, який дозволяє нам отримати уявлення про те, як жив бос, і жив він добре", - сказав прокурор Палермо Мауріціо Де Люсія.

Мессіна Денаро був відомий своєю пристрастю до предметів розкоші, включаючи сонцезахисні окуляри та одяг. Поліція повідомила, що на момент арешту на ньому був годинник вартістю 35 000 євро.

На прізвисько "U Siccu" ("Худий") Мессіна Денаро отримав 20 довічних термінів ув'язнення під час заочних судових процесів за його роль у низці вбивств мафії, включаючи вибухи бомб, внаслідок яких було вбито прокурорів боротьби з мафією Джованні Фальконе і Пао Борселліне 1992 року.

Слідчі вважають, що Мессіну Денаро у понеділок відвезли до лікарні Ла-Маддалена до Палермо з Кампобелло-ді-Мадзара для лікування раку. У місті проживав його ймовірний помічник Джованні Луппіно, який був заарештований разом з ним.

Незважаючи на його хворобу, прокуратура заявила, що Мессіна Денаро достатньо здоровий, щоб відбути термін у в'язниці, де він продовжить лікування від раку.

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