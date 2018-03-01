В Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь - ООН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Около 40 грузовиков с гуманитарной помощью не могли попасть в сирийскую Восточную Гуту из-за боевых действий, которые продолжаются на территории, несмотря на установленное резолюцией ООН прекращение огня. Об этом в среду сообщил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, передает УНН со ссылкой на AFP.

М.Лоукок заявил, что ситуация вокруг повстанческого анклава в пригороде Дамаска не изменилась, несмотря на резолюцию о прекращении огня, принятую в субботу, 24 февраля.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам сообщил, что начиная с субботы грузовики с гуманитарным грузом были готовы доставить помощь к 10 осажденным районам, включая Дому, главный город в анклаве.

По его словам, с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН гуманитарным конвоям не было ни предоставлено доступа или разрешения от режима проехать в районы в осаде, ни проводить медицинские эвакуации. Наоборот, взрывы и выстрелы продолжались, сказал М.Лоукок.

Представитель США Келли Карри обвинила сирийский режим в нарушении прекращения огня, а российский посол Василий Небензя обвинил повстанцев.

Перед началом встречи французский посол Франсуа Делатр напомнил, что повстанцы в Гуте заявили во вторник, что они готовы соблюдать режим прекращения огня, но сирийский режим не показал никаких признаков того, что он готов сделать то же самое.

После ночной интенсивной борьбы на периферии Восточной Гуты сирийская авиация утром разбомбила несколько мест в анклаве повстанцев, где с 18 февраля погибли около 600 человек, около четверти из которых - дети, по данным Сирийской обсерватории по правам человека.

Напомним, Генсек ООН призвал прекратить "ад на земле" в сирийской Восточной Гуте.

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