У Сирії з часу прийняття резолюції жодного дня не припинявся вогонь - ООН

КИЇВ. 1 березня. УНН. Близько 40 вантажівок з гуманітарною допомогою не могли потрапити до сирійської Східної Гути через бойові дії, які продовжуються на території попри встановлене резолюцією ООН припинення вогню. Про це у середу повідомив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, передає УНН з посиланням на AFP.