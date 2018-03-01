У Сирії з часу прийняття резолюції жодного дня не припинявся вогонь - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Близько 40 вантажівок з гуманітарною допомогою не могли потрапити до сирійської Східної Гути через бойові дії, які продовжуються на території попри встановлене резолюцією ООН припинення вогню. Про це у середу повідомив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, передає УНН з посиланням на AFP.
М.Лоукок заявив, що ситуація навколо повстанського анклаву в передмісті Дамаска не змінилася, незважаючи на резолюцію про припинення вогню, прийняту в суботу, 24 лютого.
Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань повідомив, що починаючи з суботи вантажівки із гуманітарним вантажем були готові доставити допомогу на 10 осаджених районів, включаючи Дому, головне місто в анклаві.
За його словами, з часу прийняття резолюції Ради безпеки ООН гуманітарним конвоям не було надано ані доступу чи дозволу від режиму проїхати в райони в облозі, ані проводити медичні евакуації. Навпаки, вибухи та постріли продовжувались, сказав М.Лоукок.
Представник США Келлі Каррі звинуватила сирійський режим у порушенні припинення вогню, а російський посол Василь Небензя звинуватив повстанців.
Перед початком зустрічі французький посол Франсуа Делатр нагадав, що повстанці в Гуті заявили в вівторок, що вони готові дотримуватися режиму припинення вогню, але сирійський режим не показав жодних ознак того, що він готовий зробити те саме.
Після нічної інтенсивної боротьби на периферії Східної Гути сирійська авіація вранці розбомбила кілька місць у анклаві повстанців, де з 18 лютого загинуло близько 600 людей, близько чверті з яких - діти, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини.
Нагадаємо, Генсек ООН закликав припинити "пекло на землі" в сирійській Східній Гуті.