В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26, пассажиры и экипаж погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщает издание РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.
"Шестого марта около 15.00 (по киевскому времени) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении.
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Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщает издание.