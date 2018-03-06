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У Сирії розбився російський транспортний літак Ан-26, пасажири та екіпаж загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Сирії на аеродромі Хмеймім під час заходу на посадку зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебувало 26 пасажирів і 6 членів екіпажу, всі вони загинули, повідомляє видання РІА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.

"Шостого березня близько 15.00 (за київським часом) при заході на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебувало 26 пасажирів і 6 членів екіпажу. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

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Літак зіткнувся з землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги, повідомляє видання.

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