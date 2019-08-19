В Сирии обстреляли турецкий военный конвой: не менее 3 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Трое гражданских погибли, 12 пострадали при атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Об этом в понедельник заявило Министерство национальной обороны Турции, передает УНН.
“Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали”, — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении. Отмечается, что эти лица “были в районе местонахождения конвоя”.
Министерство указало, что “автоколонна была направлена в Идлиб к девятому наблюдательному пункту 19 августа в 05:30 (время совпадает с киевским)”. Целью этой переброски “была поддержка безопасности на пункте, безопасности путей снабжения, предотвращение гибели мирных жителей и снижение напряженности между противоборствующими сторонами”.
Минобороны Турции отдельно сообщило, что “заранее оповестило Россию о переброске”. “Мы резко осуждаем это нападение, осуществленное силами режима (президента Сирии Башара Асада), которое совершено в нарушение наших договоренностей и соглашений с Российской Федерацией. Мы оставляем за собой суверенное право на оборону и ждем, что незамедлительно будут приняты меры во избежание повторения таких инцидентов”, — заявили в ведомстве.
Как сообщал УНН, недавно из авиаудары в Сирии погибли более 20 мирных жителей.