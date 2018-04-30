В Сирии обстреляли базы правительственных войск - СМИ

По сообщениям сирийского наблюдательного пункта по правам человека, базирующийся в Лондоне, ракеты были выпущены по штаб-квартире 47-й бригады, базирующейся на запад от города Хамы, а также по военным базам неподалеку от аэропорта Алеппо.

По данным издания dpa звук от взрывов можно было также слышать неподалеку от базы Нахар аль-Бард, расположенной в 60 километрах к северо-востоку от Хвмы. Там также располагаются иранские военные части. В результате взрывов десятки человек погибли и получили ранения.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне. Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали события.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" потеряла район Кадам, который контролировала течение месяца. Силы Башара Асада продолжают наступление на южные окраины Дамаска.