У Сирії обстріляли бази урядових військ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В неділю, ввечері 29 квітня, в різних районах Сирії ряд військових баз урядової армії і іранських ополченців піддався ракетному обстрілу. Про це повідомляє DW з посиланням на сирійські ЗМІ, передає УНН.
За повідомленнями сирійського спостережного пункту з прав людини, який базується в Лондоні, ракети були випущені по штаб-квартирі 47-ї бригади, що базується на захід від міста Хами, а також по військових базах неподалік від аеропорту Алеппо.
За даними видання dpa звук від вибухів був також чутний неподалік від бази Нахар аль-Бард, розташованої в 60 кілометрах на північний схід від Хвми. Там також розташовуються іранські військові частини. В результаті вибухів десятки людей загинули і поранені.
Сирійські державні ЗМІ повідомили, що ракетні атаки могли здійснити ізраїльтяни. Представники збройних сил Ізраїлю поки не прокоментували події.
Як повідомляв УНН, "Ісламська держава" втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. Сили Башара Асада продовжують наступ на південні околиці Дамаска.