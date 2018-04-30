В Сирии готовится новый этап эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В районах, подконтрольных оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аль-Шам", достигнута договоренность о частичной эвакуации жителей и бойцов оппозиции в сирийськии провинции Идлиб. Как сообщает издание Анадолу, соответствующей договоренности достигли накануне сторонники Асада и группировки "Хайят Тахрир аль-Шам", передает УНН.
В рамках договоренностей предполагается также эвакуировать тысячи жителей поселков Фуа и Кефрейа, контролируемых сторонниками Асада в провинции Идлиб. Однако на данный момент сделка все еще не реализована.
Издание сообщило, что автобусы уже направлены в район селенияй Фуа и Кефрейа.
В то же время, планируется также эвакуация жителей из населенных пунктов Йелде, Бебиле и Бейт Сахим, где держат оборону отряды оппозиционной Сирийской освободительной армии (СОА). Все жители региона и бойцы СОА, которые готовы покинуть регион, будут эвакуированы. Те же, кто желает остаться, воспользуются "амнистией".
Напомним, в воскресенье, вечером 29 апреля, в разных районах Сирии ряд военных баз правительственной армии и иранских ополченцев подвергся ракетному обстрелу.