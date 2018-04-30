У Сирії готується новий етап евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У районах, підконтрольних опозиційної угруповання “Хайят Тахрір аль-Шам”, досягнута домовленість про часткову евакуацію жителів і бійців опозиції в сирійськії провінції Ідліб. Як повідомляє видання Анадолу, відповідної домовленості досягли напередодні прихильники Асада і угруповання “Хайят Тахрір аль-Шам”, передає УНН.
В рамках домовленостей передбачається також евакуювати тисячі жителів селищ Фуа і Кефрейа, контрольованих прихильниками Асада в провінції Ідліб. Однак на даний момент угода все ще не реалізовано.
Видання повідомило, що автобуси вже направлені в район селеніяй Фуа і Кефрейа.
У той же час, планується також евакуація жителів з населених пунктів Йелде, Бебіле і Бейт Сахім, де тримають оборону загони опозиційної Сирійської визвольної армії (СОА). Всі жителі регіону і бійці СОА, які бажають залишити регіон, будуть евакуйовані. Ті ж, хто бажає залишитися, скористаються “амністією”.
Нагадаємо, в неділю, ввечері 29 квітня, в різних районах Сирії ряд військових баз урядової армії і іранських ополченців піддався ракетному обстрілу.