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В Сиднее зафиксировали самую жаркую ночь ноября по всю историю наблюдений

В Сиднее зафиксировали самую жаркую ночь ноября по всю историю наблюдений

Киев  •  УНН

 • 14558 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Австралии был побит температурный рекорд: минувшая ночь оказалась самой жаркой в ноябре за всю историю метеонаблюдений. Два дня подряд температура воздуха в Сиднее превышала 39 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euronews.

“Австралию захлестнула волна экстремальной жары. В штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и на севере штата Виктория температура воздуха приблизилась к 45 градусам по Цельсию. В ряде регионов введен полный запрет на разведение огня. В Новом Южном Уэльсе зарегистрированы десятки лесных пожаров. Власти штата призывают жителей не расслабляться и проявлять осторожность”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что природные пожары угрожают домам в пригороде Сиднея.

“...Был побит температурный рекорд: прошедшая ночь оказалась самой жаркой ноябрьской ночью за всю историю метеонаблюдений. Два дня подряд температура воздуха в Сиднее превышала 39 градусов. Такого не было с 1960 года. Метеорологи ожидают, что жаркая погода может продержаться еще несколько дней”, - сказано в сообщении.

По словам работника полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиота, люди считают, что после прошлого сезона им не грозят лесные пожары.

“Реальность такова, что 90% территории штата не затронуты этим бедствием. В то же время это означает, что 90% Нового Южного Уэльса потенциально подвержены риску возникновения лесных пожаров, которые мы наблюдали в минувшем году”, - сказал Дэвид Эллиот.

Напомним, в 2019 году с июля по январь в Австралии бушевали лесные пожары, от которых умерли 17 человек, в то время как десятки людей пропали без вести.

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