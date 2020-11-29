У Сіднеї зафіксували найспекотнішу ніч листопада за всю історію спостережень

"Австралію захлеснула хвиля екстремальної спеки. У штатах Новий Південний Уельс, Південна Австралія і на півночі штату Вікторія температура повітря наблизилася до 45 градусів за Цельсієм. У низці регіонів введена повна заборона на розведення вогню. У Новому Південному Уельсі зареєстровані десятки лісових пожеж. Влада штату закликає жителів не розслаблятися і проявляти обережність", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що природні пожежі загрожують будинкам в передмісті Сіднея.

"... був побитий температурний рекорд: минула ніч виявилася найспекотнішою листопадовою ніччю за всю історію метеоспостережень. Два дні поспіль температура повітря в Сіднеї перевищувала 39 градусів. Такого не було з 1960 року. Метеорологи очікують, що спекотна погода може протриматися ще кілька днів", - сказано в повідомленні.

За словами працівника поліції штату Новий Південний Уельс Девіда Елліота, люди вважають, що після минулого сезону їм не загрожують лісові пожежі.

"Реальність така, що 90% території штату незачеплені цим лихом. У той же час це означає, що 90% Нового Південного Уельсу потенційно схильні до ризику виникнення лісових пожеж, які ми спостерігали в минулому році ", - сказав Девід Елліот.

Нагадаємо, в 2019 році з липня до січня в Австралії вирували лісові пожежі, від яких померли 17 осіб, в той час як десятки людей зникли безвісти.