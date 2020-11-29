У Сіднеї зафіксували найспекотнішу ніч листопада за всю історію спостережень

ukru
06:32 • 40754 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 90089 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 106751 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 112901 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 102251 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 111317 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 89628 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102154 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118282 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145490 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 52426 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 45662 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 75349 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 86713 перегляди
Він сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

Він сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 21883 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 40764 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 100293 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 323602 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 256746 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 350178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 81783 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 114438 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 114762 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 111472 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 124887 перегляди
Актуальне
У Сіднеї зафіксували найспекотнішу ніч листопада за всю історію спостережень

У Сіднеї зафіксували найспекотнішу ніч листопада за всю історію спостережень

Київ • УНН

 • 14560 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Австралії був побитий температурний рекорд: минула ніч виявилася найспекотнішою у листопаді за всю історію метеоспостережень. Два дні поспіль температура повітря в Сіднеї перевищувала 39 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на euronews.

"Австралію захлеснула хвиля екстремальної спеки. У штатах Новий Південний Уельс, Південна Австралія і на півночі штату Вікторія температура повітря наблизилася до 45 градусів за Цельсієм. У низці регіонів введена повна заборона на розведення вогню. У Новому Південному Уельсі зареєстровані десятки лісових пожеж. Влада штату закликає жителів не розслаблятися і проявляти обережність", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що природні пожежі загрожують будинкам в передмісті Сіднея.

"... був побитий температурний рекорд: минула ніч виявилася найспекотнішою листопадовою ніччю за всю історію метеоспостережень. Два дні поспіль температура повітря в Сіднеї перевищувала 39 градусів. Такого не було з 1960 року. Метеорологи очікують, що спекотна погода може протриматися ще кілька днів", - сказано в повідомленні.

За словами працівника поліції штату Новий Південний Уельс Девіда Елліота, люди вважають, що після минулого сезону їм не загрожують лісові пожежі.

"Реальність така, що 90% території штату незачеплені цим лихом. У той же час це означає, що 90% Нового Південного Уельсу потенційно схильні до ризику виникнення лісових пожеж, які ми спостерігали в минулому році ", - сказав Девід Елліот.

Нагадаємо, в 2019 році з липня до січня в Австралії вирували лісові пожежі, від яких померли 17 осіб, в той час як десятки людей зникли безвісти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91