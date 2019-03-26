В январе-феврале объемы строительства выросли на 17%

Индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 116,8%.

"С самого начала этого года строительная отрасль демонстрирует динамичный рост. За первые 2 месяца объемы строительства уже выросли почти на 17%, выполнено работ на 15 млрд грн. Это замечательные результаты, которые, я думаю, будут сопровождать отрасль и в последующие месяцы. Для этого есть все предпосылки", - отметил Парцхаладзе.

Как сообщал УНН, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья как чрезвычайно высокий.

"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - отметил президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

В то же время застройщик отмечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей сумму стоимости жилья для оплаты сразу.