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У січні-лютому об'єми будівництва зросли на 17%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За підсумками перших 2-х місяців 2019 року будівельні підприємства вже виконали роботи на 15 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.

У січні-лютому об'єми будівництва зросли на 17%

Індекс будівельної продукції проти аналогічного періоду 2018 року становив 116,8%.

“З самого початку цього року будівельна галузь демонструє динамічне зростання. За перші 2 місяці об’єми будівництва вже зросли майже на 17%, виконано робіт на 15 млрд грн. Це чудові результати, які, я думаю, супроводжуватимуть галузь і в наступні місяці. Для цього є всі передумови”, - наголосив Парцхаладзе.

Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - лише 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла як надзвичайно високий.

“Запит на нові об’єкти, зокрема в "Київміськбуді“, дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%”, - вказав президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір.

Водночас забудовник зауважує, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочка чи можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суму вартості житла для оплати одразу.

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