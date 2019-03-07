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В январе киевляне уплатили за коммуналку почти 2 млн грн

В январе киевляне уплатили за коммуналку почти 2 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В январе 2019 года населением Киева уплачено за жилищно-коммунальные услуги 1 807,1 млн гривен (73,7% от начисленных за этот период сумм). За поставку электроэнергии уплачено 393,2 млн гривен (207,2% начисленных за этот период сумм с учетом погашения долгов предыдущих периодов). Об этом сообщается в экспресс-выпуске ГУ статистики в Киеве, передаёт УНН.

На конец января 2019 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей водой составляла 4 553,6 млн гривен, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 813,7 млн гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 645,8 млн гривен, за поставки природного газа - 348,4 млн гривен, за вывоз бытовых отходов - 1,1 млн гривен, по поставке электрической энергии - 516,3 млн гривен.

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Сообщается, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составляли 2 442,0 гривен.

Кроме того, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 21.10.1995 №848 и от 27.06.2003 №976 в январе 2019 года с населением было заключено 97 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 952,7 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 650,6 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, в январе украинцы уплатили за коммунальные услуги более 15 млрд грн.

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