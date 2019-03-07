У січні кияни сплатили за комуналку майже 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У січні 2019 року населенням Києва сплачено за житлово-комунальні послуги 1 807,1 млн гривень (73,7% від нарахованих за цей період сум). За поставку електроенергії сплачено 393,2 млн гривень (207,2% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргів попередніх періодів). Про це повідомляється в експрес-випуску ГУ статистики у Києві, передає УНН.
На кінець січня 2019 року заборгованість населення з оплати за централізоване опалення і постачання гарячої води становила 4 553,6 млн гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 813,7 млн гривень, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 645,8 млн гривень, за поставки природного газу - 348,4 млн гривень, за вивезення побутових відходів - 1,1 млн гривень, за постачання електричної енергії - 516,3 млн гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У березні готівку на оплату комуналки отримають 3,3 млн субсідіантів
Повідомляється, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням поставки електричної енергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в січні 2019 року становила 2 442,0 гривень.
Крім того, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21.10.1995 №848 та від 27.06.2003 №976 в січні 2019 року з населенням було укладено 97 договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 952,7 тис. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 650,6 тис. гривень.
Як повідомляв УНН, в січні українці сплатили за комунальні послуги більше 15 млрд грн.