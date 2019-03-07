У січні кияни сплатили за комуналку майже 2 млн грн

КИЇВ. 7 березня. УНН. У січні 2019 року населенням Києва сплачено за житлово-комунальні послуги 1 807,1 млн гривень (73,7% від нарахованих за цей період сум). За поставку електроенергії сплачено 393,2 млн гривень (207,2% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргів попередніх періодів). Про це повідомляється в експрес-випуску ГУ статистики у Києві, передає УНН.