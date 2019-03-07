У січні кияни сплатили за комуналку майже 2 млн грн

ukru
22 березня, 17:51 • 89506 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 129773 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 107710 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 107384 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 98703 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103094 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152410 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168353 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155047 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 250394 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.7 м/с
29 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 43668 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 74299 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 29429 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 38324 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 23739 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166826 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 250394 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212834 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197534 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 62330 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 58506 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 73617 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55041 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 85429 перегляди
Актуальне
У січні кияни сплатили за комуналку майже 2 млн грн

У січні кияни сплатили за комуналку майже 2 млн грн

Київ • УНН

 • 10561 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У січні 2019 року населенням Києва сплачено за житлово-комунальні послуги 1 807,1 млн гривень (73,7% від нарахованих за цей період сум). За поставку електроенергії сплачено 393,2 млн гривень (207,2% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргів попередніх періодів). Про це повідомляється в експрес-випуску ГУ статистики у Києві, передає УНН.

На кінець січня 2019 року заборгованість населення з оплати за централізоване опалення і постачання гарячої води становила 4 553,6 млн гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 813,7 млн гривень, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 645,8 млн гривень, за поставки природного газу - 348,4 млн гривень, за вивезення побутових відходів - 1,1 млн гривень, за постачання електричної енергії - 516,3 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У березні готівку на оплату комуналки отримають 3,3 млн субсідіантів

Повідомляється, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням поставки електричної енергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в січні 2019 року становила 2 442,0 гривень.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21.10.1995 №848 та від 27.06.2003 №976 в січні 2019 року з населенням було укладено 97 договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 952,7 тис. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 650,6 тис. гривень.

Як повідомляв УНН, в січні українці сплатили за комунальні послуги більше 15 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,461.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,013.43