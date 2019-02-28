В январе украинцы уплатили за коммунальные услуги более 15 млрд грн

В январе 2019 населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 15,1 млрд грн (71,8% начисленных за этот период сумм) за поставки электрической энергии - 3,5 млрд грн (125,9% 1).



Кроме того, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе 2019р. с населением было заключено 3,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 21,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 15,3 млн грн.



Как сообщал УНН, с мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году.



