У січні українці сплатили за комунальні послуги понад 15 млрд грн

У січні 2019 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 15,1 млрд грн (71,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 3,5 млрд грн (125,9%1).



Крім того, Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976 у січні 2019р. з населенням було укладено 3,7 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 21,9 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 15,3 млн грн.



Як повідомляв УНН, з травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року.



