В январе в Украину поступило 80 млн долларов прямых иностранных инвестиций

“Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в январе составили 80 млн долларов США и были практически полностью направлены в реальный сектор”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере 388 млн долларов, практически на уровне января предыдущего года.

“Такая динамика обусловлена ​​преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики”, — пояснили в НБУ.

В частности, по данным регулятора, чистый отток долгового капитала из частного сектора составил 605 млн долларов, прежде всего, вследствие выплат по долгосрочным займам и сокращения чистой задолженности по торговым кредитам. В то же время увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор.

Напомним, в течение 2017 года украинские предприятия и организации освоили на 22,1% больше капитальных инвестиций, чем в 2016 году.