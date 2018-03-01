В январе в Украину поступило 80 млн долларов прямых иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В январе чистые поступления прямых иностранных инвестиций составляли 80 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в январе составили 80 млн долларов США и были практически полностью направлены в реальный сектор”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере 388 млн долларов, практически на уровне января предыдущего года.
“Такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики”, — пояснили в НБУ.
В частности, по данным регулятора, чистый отток долгового капитала из частного сектора составил 605 млн долларов, прежде всего, вследствие выплат по долгосрочным займам и сокращения чистой задолженности по торговым кредитам. В то же время увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор.
Напомним, в течение 2017 года украинские предприятия и организации освоили на 22,1% больше капитальных инвестиций, чем в 2016 году.