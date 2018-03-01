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У січні до України надійшло 80 млн доларів прямих іноземних інвестицій

У січні до України надійшло 80 млн доларів прямих іноземних інвестицій

Київ • УНН

 • 10053 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У січні чисті надходження прямих іноземних інвестицій становили 80 млн доларів, передає УНН з посиланням на НБУ.

"Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у січні становили 80 млн доларів США та були практично повністю спрямовані до реального сектору", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у січні за фінансовим рахунком спостерігався чистий відплив капіталу в розмірі 388 млн доларів, практично на рівні січня попереднього року.

"Така динаміка зумовлена переважно виплатами за зобов’язаннями реального сектору економіки", - пояснили у НБУ.

Зокрема, за даними регулятора, чистий відплив боргового капіталу з приватного сектору становив 605 млн доларів, насамперед, унаслідок виплат за довгостроковими позиками та скорочення чистої заборгованості за торговими кредитами. Водночас збільшення інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП забезпечило чистий приплив капіталу до державного сектору.

Нагадаємо, протягом 2017 року українські підприємства та організації освоїли на 22,1% більше капітальних інвестицій, ніж у 2016 році.

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